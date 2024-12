Halle (Saale)/MZ - Schöne Beschwerung für eine Frau oder einen Mann aus Halle: Der Glückspilz hatte vergangenen Donnerstag in einer Annahmestelle in Halle auf seinem Lottoschein sein Kreuz bei der Glücksspirale gesetzt. Eine der beiden sechsstelligen Gewinnzahlen - die 531067 - war richtig und bescherte dem Spieler 100.000 Euro. Der Spieleinsatz lag laut Lotto-Toto GmbH bei 17,30 Euro.

„Hier hat das Lottoglück schon zum ersten Advent für eine Bescherung gesorgt“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. „Mit diesem Gewinn wird es vermutlich ein ganz besonderes Weihnachtsfest.“

Der 100.000-Euro-Gewinn kann ab sofort in allen Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt oder im Lottohaus in Magdeburg angefordert werden. Dabei wird die Spielquittung von einem Terminal eingelesen und kontrolliert. Für die Ziehung am Mittwoch, an der dieser Spielschein noch einmal teilnimmt, wird dann eine Ersatz-Spielquittung ausgestellt.

In diesem Jahr glückten bereits 45 Lottospielerinnen und Lottospielern in der Stadt Halle Hochgewinne ab 5.000 Euro.