Am Franckeplatz hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Radfahrer wurde von einer Straßenbahn erfasst und leicht verletzt.

Glück im Unglück: Straßenbahn erfasst Radfahrer am Franckeplatz – nur leichte Verletzungen

Schwerer Unfall in Halle

Halle (Saale)/MZ/mv - Dieser Unfall hätte tragisch enden können, doch der Radfahrer hatte einen Schutzengel. Gegen 16.15 Uhr stieß ein Radfahrer am Franckeplatz mit einer Straßenbahn zusammen und kam nur mit leichten Verletzungen in eine Klinik, das teilte ein Polizeisprecher MZ am Nachmittag mit.

Das Fahrrad wurde nach dem Zusammenstoß unter der Straßenbahn eingeklemmt. Wie die Polizei mitteilte, kam es wegen der Unfallaufnahme zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Straßenverkehr. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.