Die letzte Generation ist auch dabei: Die Klimaaktivisten von Friday for Future haben zum weltweiten Klimastreik aufgerufen. Am Nachmittag versammelten sich in der Innnstadt von Halle mehrere Hundert Menschen.

Hunderte Teilnehmer beim Klimastreik von Fridays for Future in Halles Innenstadt

Friday for Future hat auch in Halle zum globalen Klimastreik aufgerufen. Auf dem Hallmarkt haben sich am frühen Nachmittag bereits Hunderte Demonstranten versammelt.

Halle (Saale)/MZ - In Halle haben sich am frühen Freitagnachmittag Hunderte Demonstranten auf dem Hallmarkt zum globalen Klimastreik von Friday for Future versammelt. „Wir erwarten viele Menschen, die mit uns zusammen zeigen, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung nicht kleiner geworden ist", so die Organisatoren.

Klimastreik von Friday for Future in Halle: Auch die "Letzte Generation" unterstützt den Klimaprotest.

Forderungen für den heutigen Tag seien mehr Geld für einen sozialen gerechten Klimaschutz sowie das weltweite Ende der fossilen Subventionen. „Wir rechnen mit über 1.000 Teilnehmern und sind sehr zuversichtlich, das wir das auch erreichen werden."

Der letzte Klimastreik von FFF liegt ein halbes Jahr zurück. Zuletzt hatten in Halle eher die Klimaaktivisten der Letzten Generation mit ihren Straßenblockaden für Aufsehen – und für Frust bei genervten Verkehrsteilnehmern gesorgt.

Ab 15 Uhr wollen die Demonstranten durch die Innenstadt ziehen. Es wird mit massiven Behinderungen für den Autoverkehr gerechnet.