Am Freitag ziehen Klimaaktivisten mit ihrer Demo durch Halle. Sie haben konkrete Forderungen an die Stadt.

So wie im September letzten Jahres geht Fridays for Future an diesemm Freitag wieder auf die Straße.

Halle (Saale)/MZ - Die Ortsgruppe von Fridays for Future wird sich an diesem Freitag, 3. März, mit einer Demonstration am globalen Streik der Klimabewegung unter dem Motto „Tomorrow is too late“ (Morgen ist zu spät) beteiligen.