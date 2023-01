Obwohl der Glauchaer Platz in Halle schon fertig saniert ist, kommen jetzt noch Kostensteigerungen auf die Stadt zu.

Blick auf die Sperrung am Glauchaer Platz in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Die Baustelle am Glauchaer Platz ist zwar schon fertig, aber der Finanzausschuss hat sich am Dienstag dennoch nochmal damit beschäftigt. Wie aus einem Ratsdokument hervorgeht, stehen außerplanmäßige Auszahlungen an, denn die Baumaßnahme war teurer als geplant.