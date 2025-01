100 Personen am Mittwoch in Klinik Glatteis in Halle sorgt für Beckenbrüche und Kopfverletzungen - und der DWD warnt weiter

Spiegelglatte Straßen haben in Halle am Mittwoch zu Hochbetrieb in der Notfallaufnahme geführt. Teils gab es schwere Verletzungen. Und es bleibt tückisch.