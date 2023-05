Halle (Saale)/MZ - - Voll ist es in der Händel-Halle, sehr voll. Bis auf den letzten Platz sind Parkett und Ränge gefüllt, und alle warten nur auf einen: auf Genesis-Gitarrist Steve Hackett. Als der mit keiner Minute Verzögerung Punkt 20 Uhr völlig unprätentiös auf die Bühne kommt, brandet der erste Beifall für den begnadeten Gitarristen auf, und schon legt Hackett mit dem ersten Titel los: „Ace of Wands“ aus Hacketts Solo-Album „Voyage of The Acolyte“.

