Auf einmal tauchen giftige Skorpione in Halleschen Wohnzimmern auf. Woher die Tiere kommen und was Experten aus dem Zoo und die Stadt Halle (Saale) dazu sagen.

Halle (Saale)/MZ - Hagen Böttcher staunte nicht schlecht, als vor einigen Tagen ein ungebetener und durchaus giftiger Gast durch sein Wohnzimmer krabbelte: „Ich war abends gegen 22 Uhr noch mal den Müll herunterbringen, und als ich wieder hochkam, sah ich auf dem Wohnzimmerboden etwas Dunkles umherkriechen“, erzählt der 44-jährige Hallenser, dem der Schreck immer noch ins Gesicht geschrieben steht. Erst beim genaueren Betrachten ging dem Familienvater, der mit Frau und zwei Kindern in Kröllwitz lebt, auf, was da in seinem Wohnzimmer Einzug gehalten hat: ein Skorpion!