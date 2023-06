Das Gelände der ehemaligen Giftgasfabrik "Orgacid" in Ammendorf ist seit Jahrzehnten belastet. Die Bürgerinitiative will die gesundheitlichen Auswirkungen untersuchen lassen.

Halle (Saale)/MZ - 67 Namen stehen auf der Liste. Fast alle diese Menschen sind oder waren an Krebs erkrankt. Etliche von ihnen sind bereits verstorben. Manche litten auch an Depressionen oder an einer Lungenerkrankung. Alle Betroffenen haben eine Gemeinsamkeit: Sie arbeiteten oder lebten im Umfeld der ehemaligen Giftgasfabrik „Orgacid“ in Halle-Ammendorf. Für die Bürgerinitiative sind sie der Beweis, dass die Altlasten der gesprengten Nazi-Fabrik Menschen über Jahrzehnte hinweg krank gemacht haben. Eine Laboruntersuchung soll nun auch offiziell Beweise dafür liefern.