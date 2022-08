Lauern noch Schätze auf dem ehemaligen Orgacid-Areal in Halle-Ammendorf?

Noch immer ist unklar, warum jemand ein Loch auf dem Orgacid-Areal in Halle-Ammendorf gegraben hat. Eine Spurensuche führt in die dunkle Vergangenheit dieses Ortes. Was liegt auf dem Gelände der ehemaligen Giftfabrik der Nazis verborgen?

Direkt an die Europachaussee grenzt die ehemalige Anlage F der Giftgasfabrik in Halle-Ammendorf. Mitten im dichten Grün hatte jemand ein Loch gegraben.

Halle (Saale)/MZ - Dichtes Gestrüpp versperrt die Sicht. Wer tief in das Gelände der ehemaligen Giftgasfabrik in Ammendorf eindringen will, muss sich zum Teil durch hohe Sträucher kämpfen. Genau das hat Ende Juni jemand getan, um heimlich ein tiefes Loch in den Boden zu graben.