Gibt neues Gutachten der Saaleschwimmer in Halle Entwarnung?

Am 8. Juli sollen sich Teilnehmer wieder beim Saaleschwimmen in den Fluss stürzen. Der Ausrichter sieht sich jetzt durch ein neues Gutachten bestärkt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Macht das Baden in der Saale krank? Im November vergangenen Jahres hatte der Saaleschwimmer-Verein für Aufsehen gesorgt. Er hatte an verschiedenen Stellen zwischen Ziegelwiese und Klausbergen Proben entnommen und analysieren lassen. Das Ergebnis: Der für Badegewässer zulässige Grenzwert für Colibakterien war bis zu neunmal höher als erlaubt. Nun liegen die Ergebnisse eines zweiten Gutachtens vor, die für den Testzeitpunkt am 9. Mai Entwarnung geben.