Gibt es noch Hoffnung für die marodeste Schule in Halle?

Der Bildungsausschuss der Stadt Halle fand am Dienstag in der Grundschule Westliche Neustadt statt.

Halle (Saale)/MZ - Es kommt nicht häufig vor, dass sich Stadträte aller Fraktionen und die Vertreter der Stadtverwaltung bei einem Thema so einig sind, wie bei der Sanierung der Grundschule Westliche Neustadt. Die sei dringendender nötig als an jeder anderen Schule in der Stadt. Am Dienstag hatte der Bildungsausschuss seine Sitzung extra nicht digital oder im Stadthaus, sondern in der Schule in der Wolfgang-Bochert-Straße abgehalten und dabei eine Führung durch das marode Gebäude bekommen.