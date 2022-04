Gibt es einen Zusammenhang bei den Babyfunden in Halle?

Kriminaltechniker sind in der Azaleenstraße in Neustadt im Einsatz.

Halle (Saale)/MZ - Ist es Zufall oder gibt es einen Zusammenhang? Eineinhalb Tage nach dem Fund einer Babyleiche ist in Halle erneut ein zurückgelassenes Baby gefunden worden. Das Neugeborene lag am Mittwochmorgen im Erdgeschoss eines Wohnblocks in der Azaleenstraße in Neustadt. Der Säugling wurde von einer Anwohnerin gegen 9 Uhr gefunden. Das Kind lebt und kam vorsorglich ins Krankenhaus. Unterdessen ist es grausige Gewissheit, dass das am Montagabend in der Äußeren Hordorfer Straße entdeckte, tote Baby Opfer eines Verbrechens geworden ist.