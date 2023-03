Eine engagierte Stadträtin will sich für den Erhalt des Kultlokals in der Bernburger Straße einsetzen.

Halle (Saale)/MZ - - Möglicherweise ist für das Café Brohmers das letzte Wort doch noch nicht gesprochen. Denn eine hallesche Stadträtin will sich jetzt für den Erhalt des Kultlokals einsetzen. Das Brohmers in der Bernburger Straße steht vor dem Aus, da der Gebäudeinhaber nicht an einer Fortführung des Lokals interessiert ist. Brohmers-Inhaber Sirko Mann hatte keine Verlängerung seines Pachtvertrages bekommen (MZ berichtete), so dass das Lokal, das als mit Prädikat ausgezeichnete Musikkneipe Teil der halleschen Kulturszene ist, Ende Juni schließen muss.