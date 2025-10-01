Nach zwei brutalen Übergriffen am Wochenende wächst bei den Beschäftigten der Halleschen Verkehrs AG die Sorge um die Sicherheit im Arbeitsalltag. Während die Stadtwerke den Einsatz von Sicherheitspersonal verstärken, schildern Fahrer aus Halle alltägliche Bedrohungen.

Alltag in Bus in Bahn: Fahrer in Halle berichten von Angst im Dienst

Fahrer der Havag fahren mit ständiger Angst aus dem Betriebshof.

Halle (Saale)/MZ. - Zwei Vorfälle innerhalb weniger Stunden haben am vergangenen Wochenende in Halle für Aufsehen gesorgt: Fahrbedienstete der Halleschen Verkehrs AG (Havag) wurden attackiert und niedergeschlagen. Beide Beschäftigte befinden sich weiterhin in Behandlung oder im Krankenstand, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Sind das Einzelfälle oder ist so etwas die Regel?