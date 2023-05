Gewalt-Delikte in Halle nehmen ab

Die Zahl der Gewaltdelikte im Bereich Jugendkriminalität nehmen in Halle wieder ab.

Halle (Saale)/MZ - Das Problem der Jugendkriminalität in Halle scheint kleiner zu werden. Bürgermeister Egbert Geier (SPD) präsentierte am Mittwoch im Stadtrat Zahlen, die zeigen, dass die Delikte insgesamt und besonders im Bereich „Raub“ unter Jugendlichen in den vergangenen Monaten stark zurückgegangen sind. Im September 2022 wurden noch 60 Jugendkriminalitätsdelikte registriert, bis April 2023 sank die Zahl kontinuierlich auf zuletzt nur noch elf. Raub-Delikte sanken im gleichen Zeitraum von 17 auf sechs. Die Zahlen stammen aus dem Polizeirevier Halle.