Gesundheitsamt bekommt Geld für Anschaffung neuer IT-Technik

Halle (Saale) - Ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie erhält das Gesundheitsamt der Stadt Geld für die Anschaffung neuer IT-Technik. Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am Dienstag darüber beschlossen. Durch Landesmittel in Höhe von knapp 150.000 Euro soll die technische Ausstattung zur Bewältigung der epidemischen Lage modernisiert werden.

Zum Anschluss an das elektronische Melde- und Informationssystem sind die Kommunen nach dem Infektionsschutzgesetzes verpflichtet. Hierüber werden unter anderem Daten bei Epidemien an das Robert-Koch-Institut übermittelt.

Stadtarchiv digitalisiert Akten

Das Stadtarchiv erhält 150.000 Euro für die Digitalisierung von bislang analogen Quellen. Die Fördergelder wurden im Rahmen des Zukunftsprogramms „Neustart Kultur“ zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das kulturelle Leben unter dem Dach des Deutschen Bibliotheksverbandes bewilligt.

Damit soll es trotz coronabedingten Einschränkungen in Archiven möglich bleiben zu forschen. Der Finanzausschuss stimmte in seiner Sitzung an Dienstag einer Auszahlung der Gelder zu. Im Rahmen des Projekts sollen mehr als eine Million Digitalisate erstellt werden. (mz/Silvia Zöller)