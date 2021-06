Gesuchter Mann stellt sich Polizei am Hauptbahnhof in Halle

Halle (Saale) - Am Montagvormittag haben die Bundespolizisten am Hauptbahnhof Halle einen gesuchten Mann festnehmen können. Wie die Polizei mitteilte, stellte sich der 32-Jähriger selbst bei den Beamten, woraufhin diese die Identität des Mannes prüften. Eine Abfrage seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem bestätigte seine Angaben: Am 27. Mai 2021 erging ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau. Demnach wurde er durch das Landgericht Dessau-Roßlau am 1. März 2021 wegen der Beihilfe zu einem Raub zu einem Jahr, drei Monaten und zwei Wochen Haft verurteilt.

Bereits am 28. April 2021 wurde ihm die Vorladung zum Haftantritt zugesandt. Diese hatte Mann sogar dabei und zeigte sie den Bundespolizisten. Demzufolge hätte er sich innerhalb von zwei Wochen zum Haftantritt melden müssen, was er jedoch ignorierte. Daher erging der Haftbefehl. Die Polizisten nahmen ihn fest und übergaben ihn anschließend an die Justizvollzugsanstalt Halle. (mz)