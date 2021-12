Geschenke für Elefanten & Co.

Halle (Saale)/MZ/ahe - - Vor den Menschen waren am Freitag in Halle (Saale) die Tiere an der Reihe: Der Bergzoo hat wieder zur tierischen Bescherung eingeladen. Viele Familien mit Kindern kamen zur Bescherung für Elefanten, Berberaffen, Erdmännchen und andere Zoobewohner auf den Reilsberg. Die tradtionelle Veranstaltung am Vormittag von Heiligabend war seit Wochen ausverkauft.

Für die Elefanten gab es mit Obst geschmückte Weihnachtsbäume und Kartons - gefüllt mit Heu und Obst. Um an diese Leckerbissenzu gelangen, mussten Pori, Tana, Tamika und Elani die Kartons erst einmal öffnen. Damit haben sich die vier Elefantenkühe eingehend beschäftigt - und genau das war auch beabsichtigt, wie Tierpfleger Stefan Ziege berichtete. Die Weihnachtsgeschenke sollen die Tiere zum Spielen anregen. Regelmäßig steht nicht nur für die Elefanten so genanntes Beschäftigungsfutter auf dem Speiseplan.