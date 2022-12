Wie ein Weihnachtsbaum aus Halle nach Kairo kam

Schüler des Berufsbildungszentrums in Halle haben einen Weihnachtsbaum gebaut, der nun in der ägyptischen Hauptstadt steht. Was hinter der ungewöhnlichen Aktion steckt.

Halle (Saale)/MZ - Heike Lenningk weiß aus eigener Erfahrung, dass ein Weihnachtsbaum in Ägyptens Hauptstadt schwer aufzutreiben ist. Denn die Leiterin des Berufsbildungszentrums der Rahn Education in Halle hat in ihrer Kindheit sechs Jahre lang in Kairo gelebt.