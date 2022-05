Gesamtschule „Am Steintor“ in Halle ist evakuiert - Gewaltandrohung über Soziale Medien

Polizei prüft Bedrohungslage. Die Durchsuchungen dauern an.

Die Polizei sichert die Schule in der Adam-Kuckhoff-Straße-

Halle (Saale)/MZ - Nach einer Drohung über ein soziales Netzwerk hat die Polizei am Freitag die Integrierte Gesamtschule „Am Steintor“ in der Adam-Kuckhoff-Straße in Halle evakuiert.

Die Drohung war gegen 9.30 Uhr bekannt geworden. Derzeit hat die Polizei die Schule geräumt und abgesperrt. Das Schulgelände werde nun entsprechend überprüft, teilte ein Polizeisprecher mit. Derzeit bestehe keine konkrete Gefahr für Menschen.

Ein bewaffnete Polizist sichert die Schule am Steintor. Marvin Matzulla

Parallel wurde die Polizei am Freitagmorgen über einen lauten Knall an einer halleschen Schule im Ernst-Barlach-Ring informiert. Dort konnte die Polizei ermitteln, dass im weiteren Umfeld der Schule durch unbekannte Personen Pyrotechnik gezündet wurden. Nach Angaben der Polizei wurde dabei niemand verletzt, auch Sachschaden sei nicht entstanden. Eine Gefahrenlage habe es nicht gegeben. Der Schulbetrieb laufe weiter. Die Polizei sei vor Ort präsent.