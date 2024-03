In der Gemeinde Petersberg sollen 150 Hektar Photovoltaikanlagen und 15 Windräder entstehen. Zufrieden sind damit nicht alle, zeigt eine Petition im Internet.

Geplante Photovoltaikanlagen in Petersberg stoßen auf Kritik

Die erste von acht Infoveranstaltungen über das Nahwärme-Projekt in Petersberg war komplett ausgebucht.

Gutenberg/MZ - Fünf Monate ist es her, dass in der Gemeinde Petersberg die erste Informationsveranstaltung zum Thema Nahwärme stattfand. Dort schilderte die Firma „Renergiewerke Fuhne“, ihr Vorhaben, 17 Wärmenetze in nahezu allen Ortsteilen von Petersberg zu errichten. Insgesamt 150 Hektar Photovoltaikanlagen und 15 Windräder sollen installiert werden. Deren Energie speist dann Wärmepumpen, die wiederum erhitztes Wasser über die Wärmenetze zum Kunden transportieren. Profitieren könnten davon sowohl die Gemeinde, die 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde einnimmt als auch die Bürger, die damit heizen können.