Genscher-Maler trifft Willi Sitte

Halle (Saale)/MZ - Cleff III. - den Künstler mit dem ungewöhnlichen Namen verbinden viele kunstinteressierte Hallenser vor allem mit einem anderen, weltbekannten Namen: Hans-Dietrich Genscher. Ihn hat der Bamberger Künstler wie zahlreiche andere Prominente in einem Porträt in Öl verewigt - seitdem gilt der Franke in Halle als Genscher-Maler. Nun ist Cleff III., der nach seinem Großvater und seinem Vater die dritte Malergeneration seiner Familie vertritt, auf einer Reise durch Mitteldeutschland auch wieder einmal in Halle zu Gast.