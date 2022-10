Generationendialog im Kinosaal

Filme, die für Gesprächsstoff sorgen, werden im Puschkino vom „Stadtklima Halle“ in Kooperation mit dem Stadtmuseum Halle gezeigt. Die ersten Besucher waren bewegt.

Halle (Saale)/MZ - „Ich habe nicht mit so vielen Leuten gerechnet“, ist Valerie Börner begeistert. Als wissenschaftliche Hilfskraft an der Seite von Maren Schuster, die an der Universität Halle lehrt und gleichzeitig das Projekt „Stadtklima Halle“ leitet, hatte sie die Idee für die Filmreihe. Scheinbar ein Treffer: „Der Saal war voll. Das müssen etwas über 100 Leute gewesen sein“, stimmt Schuster zu während sie die Sitzreihen im Puschkino zählt.