Halle (Saale)/MZ - Insgesamt 75.860 Euro hat die Saalesparkasse an 39 gemeinnützige Vereine, Organisationen und Bildungseinrichtungen aus Halle übergeben. Die Spendenschecks wurden am Montag in der Filiale Lutherbogen gemeinsam von Bürgermeister Egbert Geier (SPD) und Saalesparkassenvorstand Christian Rothe an anwesende Vertreter überreicht.

So konnte sich unter anderem die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft über Geld für neue Trainingsgeräte und der Kinderschutzbund über Mittel für die Ferienreise einer Kindergruppe freuen. Aber auch andere Vereine erhielten Spenden, zum Beispiel für Spielzeuge, Sportanlagen, Veranstaltungen oder Wärmestuben. Welche Organisationen Spenden erhalten, das konnten sich die einzelnen Bankfilialen selbst aussuchen. Im besonderen Fokus waren dabei Vereine in der unmittelbaren Nähe des jeweiligen Standortes.

25 Cent pro Los werden gespendet

„Sich aktiv einzubringen gehört zum Sparkassengeschäftsmodell“, sagt Christian Germer, Sprecher der Saalesparkasse. Die Spendengelder stammen laut seiner Angaben aus der bankeigenen, sogenannten PS-Lotterie. Deren Motto lautet „Sparen, gewinnen und Gutes tun“.

Wie sie funktioniert, erklärt Germer: „Wer Lose kauft, schafft sich ein Sparguthaben und kann außerdem regelmäßig Geld- und Sachpreise gewinnen. Von den fünf Euro pro Los im Monat werden vier Euro für den Kunden gespart. Von dem übrigen einen Euro fließen 25 Cent in den Zweckertrag der Lotterie.“ Mit Zweckbetrag sei der Ertrag gemeint, der für gemeinnützige Absichten zur Verfügung gestellt wird. In dem Fall die Spenden für die Vereine.

Zweimal jährlich schüttet die Saalesparkasse Spendengelder aus der Lotterie aus. Einmal an Vereine in Halle, das andere Mal an Vereine aus dem Saalekreis. Aktuell nehmen Kunden der Saalesparkasse mit mehr als 175.000 Losen an der PS-Lotterie teil.

Im Jahr 2022 hat die Saalesparkasse im Rahmen ihres Förderengagements Spenden in Höhe von mehr als 3,5 Millionen Euro übergeben. Ein Teil davon stammte aus der Lotterie.