Panzerknacker greifen Geldautomaten in Neustädter Passage an - das ist bekannt

Einsatz in Halle-Neustadt

Ein Geldautomat ist in der Neustädter Passage in Halle angegriffen worden.

Halle (Saale). - Ein Geldautomat ist in der Nacht zum Freitag in der Neustädter Passage in Halle angegriffen worden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach wurde der Angriff kurz nach 3 Uhr entdeckt. Der Geldautomat sei gewaltsam geöffnet worden, heißt es. Gesprengt worden sei er nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht. Außerdem seien die Panzerknacker vermutlich nicht an das Geld gelangt.

Die Kriminaltechnik sei vor Ort und untersuche das Geschehen, heißt es.