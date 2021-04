Geld ergaunert - Polizei warnt vor neuer dreister Masche

Halle (Saale) - Die Polizei in Halle warnt vor einer neuen Masche von Trickbetrug. Am 1. April wurde in der Albert-Einstein-Straße in Halle eine 66-jährige und eine 41-jährige Frau Opfer eines sogenannten „Wunderheilerin“-Trickbetrugs.

Zum jetzigen Zeitpunkt sei bekannt, dass die 66-Jährige durch vermutlich zwei unbekannte weibliche Personen kontaktiert wurde. Die unbekannten Täterinnen sagten, dass die zweite 44-Jährige erkrankt sei und mittels eines Rituals geheilt werden könne. Hierzu sollte die Frau eine Geldsumme in einem Karton übergeben, den sie nach vollzogenem Ritual zurückbekomme.

Die 66-jährige ließ sich auf das Heilungsritual ein und übergab Geld im unteren fünfstelligen Bereich. Anschließend täuschten die Täterinnen ein Ritual vor, in welchem sie vermutlich das Bargeld gegen Zeitungspapier austauschten und den Karton mit dem angeblichen Bargeld, wieder an die Frau übergaben. Dann entfernten sich die unbekannten Täterinnen in unbekannte Richtung. Die 66-Jährige öffnete den Karton und fand nur Zeitungspapier.

Welche Personen werden angesprochen?

- meist Personen welche der russischen Sprache mächtig sind

- welche in den ehemaligen Sowjetrepubliken geboren, aufgewachsen sind oder aus diesem Kulturkreis stammen

- welche empfänglich für das Thema Wunderheilung sind

Was die Polizei im Fall des Trickbetrugs „Wunderheilung“ rät

Werden Sie durch Personen angesprochen, dass eine Person aus Ihrem Verwandtschaftskreis erkrankt sei und diese durch Rituale geheilt werden können:

- nehmen Sie persönlich mit der vermutlich erkrankten Person Kontakt auf

- übergeben Sie kein Bargeld an Personen

- geben Sie keine Informationen über vermeintlich Erkrankte weiter

- besprechen Sie solche Situation im Kreis Ihrer Familie

- zeigen Sie solche Betrugsversuche stets der Polizei an Notruf der Polizei 110, Polizeirevier Halle (Saale): 0345-2242000 E-Revier: https://polizei.sachsen-anhalt.de/das-sind-wir/poli-zei-interaktiv/e-revier/ (mz)