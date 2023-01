Gehört die Zukunft der digitalen Kunst?

Was ist von dem Hype um digitale Kunstwerke zu halten? Ein Burg-Professor und ein hallescher Medienkünstler sind da geteilter Meinung, äußern aber dieselbe Sorge.

Halle (Saale)/MZ - So schnell entsteht ein neues Kunstwerk: Um das Bild des „Hundepriesters“ zu erzeugen, hat der Burg-Professor Paul McDevitt lediglich einem Computerprogramm zehn verschiedene Begriffe vorgegeben. Das Programm hat dann mehrere Darstellungen erschaffen. Eine davon hat McDevitt in Schwarz-Weiß ausgedruckt. Sie ist in der aktuellen Ausstellung seiner Klasse im Volkspark zu sehen.