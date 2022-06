Neue Beschwerden: Gefangene der JVA Frohe Zukunft in Halle kämpfen für Veränderung

Wie es nach neuen Beschwerden in der JVA Frohe Zukunft weitergeht.

Blick auf die JVA Frohe Zukunft in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Die Proteste von Insassen der Justizvollzugsanstalt Frohe Zukunft reißen nicht ab. Nachdem im Februar ein von 36 Häftlingen unterschriebener Brief mit Beschwerden über „menschenunwürdige Zustände“ für Aufsehen gesorgt hatte (die MZ berichtete), schaltet sich nun der hallesche Anstaltsbeirat ein. Unterdessen hat ein Gefangener einen neuen Brief geschrieben, in dem er die Vorwürfe noch einmal bekräftigt.