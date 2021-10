Gefälschte Kennzeichen: Polizei in Halle sucht nach Betrüger

Polizei in Halle sucht nach Fälscher und Betrüger.

Halle (Saale) - Die Polizei in Halle sucht einen mutmaßlichen Betrüger wegen Urkundenfälschung.

Laut den Beamten soll der Unbekannte am 04. Juni 2021, gegen 13.40 Uhr, mit einem Pkw der Marke Mercedes die Europachaussee in Halle langgefahren sein. An dem Fahrzeug wurden Dubletten amtlicher Kennzeichen mit nachgemachten amtlichen Siegeln angebracht, welche für einen baugleichen Pkw ausgegeben waren.

Wer erkennt diesen Mann? (Foto: Polizei Halle)

Durch die Veröffentlichung der Bilder der Überwachungskamera bittet die Polizei um Mithilfe. Wer erkennt den Mann oder das Fahrzeug?

Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zur Identität und/ oder dem Aufenthaltsort des unbekannten Täters machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden.