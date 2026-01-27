weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Training zum Schutz: Gefährliche Leckerli: Hundetrainerin zeigt Vierbeinern in Halle, wie sie vergifteten Ködern aus dem Weg gehen können

Immer wieder legen Unbekannte in Halle vergiftete Hundeköder aus. Wie können die Tiere lernen, die nicht anzurühren? Christiane Saalfeld gibt Tipps zum Umgang mit Gefahren. Warum Mensch und Tier mehrere Wochen üben müssen und was wirklich hilft.

Von Silvia Zöller 27.01.2026, 10:01
Christiane Saalfeld hat ihrem Doodle Lotte beigebracht, einem Leckerli zu widerstehen - und somit auch einem Hundeköder.
Christiane Saalfeld hat ihrem Doodle Lotte beigebracht, einem Leckerli zu widerstehen - und somit auch einem Hundeköder. (Foto: Silvia Zöller)

Petersberg/MZ. - Immer wieder legen Unbekannte in Halle vergiftete Hundeköder aus. Zuletzt ist dadurch ein Vierbeiner gestorben: Was können Hundebesitzer tun, damit ihr Tier solche Giftköder erst gar nicht erst in die Schnauze nimmt und frisst?