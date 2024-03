Großeinsatz für die Feuerwehr Halle am Mittwochmorgen. Am Güterbahnhof hat ein Kesselwagen ein Leck.

Gefahrgutalarm am Güterbahnhof Halle: Ethanol tropft aus Kesselwagen

Feuerwehreinsatz in Halle

Halle (Saale)/MZ - Am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Halle kurz vor 6 Uhr zum Güterbahnhof in Halle alarmiert. Nach Angaben der Leitstelle Halle haben die Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Feuerwehr über eine Leckage an einem Kesselwagen auf der Zugbildungsanlage informiert. Sofort wurde ein Großeinsatz ausgelöst.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot am Güterbahnhof vor Ort. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Mitarbeiter der Bahn wiesen die Einsatzkräfte der Feuerwehr ein, die dann die Lage erkundeten. Wie die Leitstelle weiter auf MZ-Anfrage mitteilte, stellte man einen tröpfchenweise austretenden Stoff an einer Schweißnaht eines Kesselwagens fest. Bei dem Stoff handelt es sich um Ethanol.

Da der Kesselwagen bereits auf ein spezielles Gleis für Gefahrgut gebracht wurde, besteht keinerlei Gefahr für Mensch und Umwelt. Während die Feuerwehr erste Abdichtmaßnahmen prüft, wird eine Fachfirma hinzugezogen, die weitere Abdichtungen an dem Kesselwagen vornehmen wird.