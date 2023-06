Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Halle)/MZ - Es ist ein heißer Tag im Frühsommer. Der Himmel ist blau und wolkenlos. Auf der Suche nach Abkühlung und Erholung treibt es den ein oder anderen Hallenser daher zum Hufeisensee in den Osten der Stadt. „Es gibt Tage, an denen zählen wir über 100 Badende“, erzählt Sven Thomas, Vorsitzender der DRK-Wasserwacht Halle. Und das, obwohl die Stadt das Baden hier ausdrücklich verboten hat. Thomas und seine Mannschaft sind auch am See. Im Gegensatz zu den Badegästen sind sie allerdings nicht zum Vergnügen hier.