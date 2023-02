Die Stadt plant, das große Verwaltungsgebäude in der Nähe des Bruchsees in Neustadt zu sanieren. Die Zeit drängt, denn es sei Gefahr in Verzug.

„Gefahr in Verzug“ - Verwaltungsgebäude in Halle-Neustadt muss dringend saniert werden

Das Verwaltungsgebäude Am Stadion 5 in Halle-Neustadt soll saniert werden.

Halle (Saale)/MZ - Das wohl längste Gebäude der Stadtverwaltung soll eine neue Brandschutzsicherung bekommen. Das hat der Planungsausschuss am Dienstag einstimmig beschlossen. Insgesamt knapp sieben Millionen Euro will die Stadt in den Standort in Neustadt investieren, in dem unter anderem die Ausländerbehörde und der Eigenbetrieb Kita untergebracht sind.