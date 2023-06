Die Musikschule Konservatorium Georg Friedrich Händel in Halle muss dringend saniert werden. Laut Stadtverwaltung ist Gefahr im Verzug.

Gefahr in Verzug: Musikschule in Halle muss dringend saniert werden

Im Konservatorium in Halle können Kinder und Erwachsene Musik machen. Das Gebäude ist allerdings sanierungsbedürftig.

Halle (Saale)/MZ - Ein Gebäudeteil der Musikschule Konservatorium Georg Friedrich Händel im Paulusviertel muss schnellstmöglich saniert werden. Es sei „Gefahr in Verzug“, heißt es in einem Stadtratsdokument. Massive Nutzungseinschränkungen stehen im Raum. Der Stadtrat soll noch in diesem Monat einen millionenschweren Baubeschluss verabschieden, damit das Konservatorium weiter betrieben werden kann.