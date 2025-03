Das Stadthaus in Halle. Hier tagt der Stadtrat - eines der aktuellen Themen: das geplante Gefängnis in Tornau.

Halle (Saale)/MZ. - Neue Wendung im Fall des geplatzten Gefängnisneubaus in Tornau: Die hallesche Stadtverwaltung hatte schon am 13. Januar einen Brief aus dem Landesfinanzministerium bekommen, in dem auf einige noch offenen Fragen zur geplanten neuen Justizvollzugsanstalt eingegangen wurde.