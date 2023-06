Der Rote Ochse in Halle bleibt auch über 2024 hinaus vorerst als Justizvollzugsanstalt in Betrieb.

Halle (Saale)/MZ - Der Termin galt in Stein gemeißelt: Am 31. Dezember 2024 sollte nach 182 Jahren die Geschichte der Justizvollzugsanstalt (JVA) „Roter Ochse“ in Halle als Gefängnis enden. Tatsächlich ist aber offen, wie lange Häftlinge hinter den roten Porphyrmauern noch ihre Strafen absitzen werden. Theoretisch, so ist aus Kreisen der Landesregierung zu hören, könnte das Aus für den 1842 eröffneten „Knast“ auch noch Jahrzehnte dauern.