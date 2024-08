Körperverletzung in der Silberhöhe Streit mit "gefährlichem Gegenstand" eskaliert: Verletzter bei Angriff in Halle

Zu einem heftigen Streit ist es am Donnerstagabend in der Philipp-von-Ladenberg-Straße in Halle gekommen. Einer der Beteiligten wurde mit einem gefährlichen Gegenstand verletzt.