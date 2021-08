Gedenken an Opfer der deutschen Teilung: Halle setzt Flaggen am Ratshof auf Halbmast

Halle (Saale) - Im Rahmen des Gedenkens der Opfer der innerdeutschen Teilung und dem damit verbundenen Bau der Mauer vor 60 Jahren will die Stadt Halle am Freitag, 13. August, die Flaggen vor dem Ratshof auf Halbmast setzen. Das teilte die Verwaltung am Donnerstag mit.

Der mit dem Bau der Berliner Mauer vor 60 Jahren und der damit begonnenen Teilung Deutschlands fielen bis zur Wiedervereinigung im Jahr 1989 mindestens 600 Menschen zum Opfer.