Gedächtnis aus Stein am Rande der halleschen Innenstadt

Die Neumühle ist eines der ältesten Gebäude in Halle, sie diente in den vergangenen 400 Jahren schon als Mühle, Gefängnis und Lagerhalle für Uniformen.

Halle (Saale)/MZ - Ein gutes Restaurant. Ein Jugendklub, ein Atelier, eine Szenekneipe, irgendetwas jedenfalls. „Das ist so ein schönes Gebäude“, hat einer geschrieben. Ein anderer, der sich in das Kondolenzbuch eingetragen hat, das seit wenigen Tagen am Zaun der Neumühle in Halle hängt, schüttelt nur den Kopf: „Es macht mich nur traurig, wenn dieses Stück Geschichte verlorengeht“. 400, vielleicht aber sogar mehr als 700 Jahre Stadtgeschichte stecken in den Mauern, an denen jetzt ein schwarzes Schild warnt: „Hier stirbt ein Denkmal“.