Gastwirte hoffen aufs Pfingstwochenende für Öffnungen

Halle (Saale) - Der Freisitz vor dem Sonnendeck am Pfälzer Ufer ist schon aufgebaut. „Wir bereiten uns vor“, erklärt Barbetreiber Sascha Kluge und stellt zugleich klar, dass die Gastronomie in Halle längst in den Startlöchern steht und seit November darauf wartet, wieder Gäste empfangen zu können. Das Warten könnte bald ein Ende haben.

Gastronomen in Halle hoffen auf Öffnung zu Pfingsten

Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Halle bei 74,99 Fällen je 100.000 Einwohner. Ein minimaler Anstieg um 0,42 im Vergleich zum Vortag. Zwar gilt weiterhin die Bundes-Notbremse. Sofern aber bis Donnerstag, 20. Mai, der Schwellenwert von 100 unterschritten werde, „entfällt die Bundes-Notbremse zum übernächsten Tag, also zum Samstag, 22. Mai, 0 Uhr“. Das teilte die Stadtverwaltung zu Wochenbeginn mit. Und laut der jüngsten Eindämmungsverordnung des Landes könnten dann ab Sonnabend Gäste im Freien bewirtet werden. Zum Vergleich: Der Saalekreis meldete am Montag eine Inzidenz über dem Schwellenwert. Sie lag bei 103,91 Fällen.

Sascha Kluge sagt derweil, er warte noch darauf, dass die Stadt wie angekündigt die finalen Eckdaten mitteilt. Welche Vorschriften also bei einer Wiedereröffnung eingehalten werden müssen. Doch nicht allein auf das Infektionsgeschehen kommt es an. Kluge fragt sich außerdem, ob die Gäste bereit sind, die dann geltenden Vorschriften hinzunehmen. „Ob sie sich morgens testen, um abends einen Wein zu trinken“, wie er es ausdrückt. Den Samstag sieht er jedenfalls als geeigneten Tag, um es auszuprobieren. „Wir harren der Dinge, die kommen“, sagt der Barbetreiber - und bleibt wie sicher viele Gastronomen in Halle gespannt. So heißt es auch vom Restaurant Ruine am Objekt 5, dass man sich auf eine baldige Öffnung einstelle und darauf hin arbeite. (mz)