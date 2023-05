Halle (Saale)/MZ - Mit 60 Teilnehmern hatte die Bürgerinitiative (BI) Rosengarten zur Anwohnerversammlung gerechnet – es kamen etwa 150. Die Gaststätte im Buchenwald war so voll, dass Zuhörer zum Teil draußen auf dem Gang stehen mussten, weil drinnen kein Platz mehr war. Und es wurde hitzig, was an der Gastronomie selbst lag. Die Betreiber geben das Lokal zum 1. Juli auf. Einen Nachnutzer gibt es nicht. „Wir verlieren einen Großteil unserer Lebensqualität“, schimpften Anwohner.

