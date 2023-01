Neueröffnungen auf der „Luwu“ in Halle - Welche Läden auf der beliebten Straße aufmachen

Die Ludwig-Wucherer-Straße ist Dreh- und Angelpunkt im halleschen Norden. Häufig wechseln die Betreiber der Geschäfte. Was die Stadt dagegen unternehmen will.

Alik Kunze hat in der Ludwig-Wucherer-Straße Ecke Puschkinstraße die „Alik.Ramen.Bar“ eröffnet. Demnächst zieht er schon wieder um.

Halle (Saale)/MZ - Das Wort „Giulia“ leuchtet in großen roten Buchstaben über der Eingangstür und im Schaufenster. Drinnen sind Tische und Stühle an den Rand geschoben, ein Farbeimer steht neben einer Umzugskiste. Das Geschäft in der Ludwig-Wucherer-Straße Ecke Mühlweg hat einen neuen Inhaber.