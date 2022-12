Gastronomie in Halle Neuer Imbiss in der nördlichen Innenstadt: Ex-Banker eröffnet Bowls-Laden

Der gebürtige Braunsbedraer Maximilian Klimant hat „The Bowl Kitchen“ in der August-Bebel-Straße in der nördlichen Innenstadt von Halle eröffnet. Sein Weg in die Gastronomie ist ungewöhnlich.