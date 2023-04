Neues Restaurant auf der "Luwu" in Halle eröffnet - Was Gäste auf der Speisekarte entdecken können

Halle (Saale)/MZ - Mit gerade einmal vier Seiten, wobei auf einer davon die angebotenen Getränke gelistet sind, fällt die Speisekarte des Pick’n’Chick äußerst übersichtlich aus. Dafür wissen die Kunden aber, was sie bekommen, denn das Lokal trägt den Beinamen „Korean Fried Chicken“, bietet also frittierte Hähnchenstücke koreanischer Art an.