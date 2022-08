Gartenlaube im Paulusviertel abgebrannt

In der Nacht zum Montag musste die Feuerwehr in Halle eine brennende Gartenlaube löschen. Ein Sonderfahrzeug brachte zusätzliches Löschwasser.

Halle/MZ - Aus bisher ungeklärten Gründen geriet in der Nacht zum Montag im Kleingartenverein „Am Tierheim“ im Paulusviertel eine Gartenlaube in Brand.

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Halle-Trotha wurden um kurz nach 2.00 Uhr zu dem Feuer alarmiert. Die Laube stand bei Ankunft der Feuerwehr bereits in Vollbrand, und war nicht mehr zu retten. Die Einsatzkräfte konnten eine Ausbreitung auf weitere teile der Gartenanlage verhindern.

Schwierige Löschwasserversorgung: Abrollbehälter bringt 10.000 Liter Wasser zur Einsatzstelle

Dieses Fahrzeug kann bis zu 10.000 Liter Löschwasser transportieren. (Foto: Marvin Matzulla)

Bei Bränden in Gartenanlagen hat die Feuerwehr immer wieder Probleme ausreichend Löschwasser zur Einsatzstelle zu bekommen, so auch bei diesem Feuer. Die Berufsfeuerwehr in Halle verfügt über einen Abrollbehälter der ein Fassungsvermögen von bis zu 10.000 Liter Wasser aufweist. Jener Behälter kam in der Nacht zum Einsatz und brachte ausreichend Wasser zur Einsatzstelle. Die Löscharbeiten dauern bis in die Morgenstunden an.

Die Laube brannte vollständig aus. Zur Brandursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.