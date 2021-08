Galopprenntag in Halle abgesagt

Halle (Saale)/mz - Der für Samstag geplante Galopprenntag auf den Passendorfer Wiesen ist am Freitagmorgen abgesagt worden. Obwohl der Rennclub Halle die Rennbahn die ganze Nacht über bewacht hatte, war es Wildschweinen dennoch gelungen, wieder auf das Geläuf einzudringen und es zu verwüsten. In der Kürze der Zeit sei es nun nicht mehr möglich, die Bahn wieder in Ordnung zu bringen, hieß es von Seiten des Rennclubs gegenüber der MZ. Bereits in der Nacht zum Donnerstag hatten sich Wildschweine auf der Rennbahn ausgetobt. Dem Verein war es mit Hilfe einer Halleschen Firma gelungen, die Bahn zu reparieren.