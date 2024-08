Novum zum Renntag am 31. August in Halle

Pferderennen in Halle: Alexander Pietsch, hier eine Aufnahme vom Galopprennen 2013 in Halle, kommt an diesem Samstag wieder auf die Passendorfer Wiesen.

Halle (Saale)/MZ - Im deutschen Galoppsport spielt die Musik in diesen Tagen in Baden-Baden. Dass Halle am 31. August den zweiten Renntag der Saison auf den Passendorfer Wiesen ausrichtet, erscheint angesichts der übermächtigen Konkurrenz mit der Kurstadt im Schwarzwald mutig. Doch Andreas Neugeboren und Christian Kremtz aus dem Vorstand des Rennvereins Halle sind am Mittwoch ausgesprochen gut gelaunt. Der Grund stammt aus Frankreich.