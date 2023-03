Halle (Saale)/MZ - Egal, ob selbst Kunstliebhaber oder lediglich auf der Suche nach einem kreativen Ostergeschenk: Am 30. und 31. März kann man in der „Kleinen Galerie“ des Halleschen Kunstvereins fündig werden. An beiden Tagen werden Künstler- und Ausstellungskataloge, Drucke, Collagen, Aquarelle, Grafiken und anderes Kunstgut verkauft. „Wir wollen das Publikum mit günstigen Preisen anlocken“, so Annetta Kirsch, Vorsitzende des Vereins.

