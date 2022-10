Shoppen mit satten Rabatten bei Galeria Kaufhof Halle

Kurz vor der endgültigen Schließung des Hauses geht es bei Galeria Kaufhof Halle in den Ausverkauf - mit bis zu 70 Prozent Rabatt. Was sagen die Kunden dazu?

Halle (Saale)/MZ - Samstag in Halles City: Während auf dem Marktplatz am Parcours für den Mitteldeutschen Marathon gewerkelt wird, stehen die Eingangstüren zu Galeria Kaufhof nicht still. Ständig strömen Kunden hinein, andere kommen mit Tüten bepackt heraus. Kurz vor der endgültigen Schließung des Kaufhauses zum Jahresende hat Galeria Kaufhof den Ausverkauf ausgerufen - mit teilweise beträchtlichen Rabatten und Prozenten.